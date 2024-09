Schianto a Nettuno, morto bimbo di 5 anni e la zia incinta

La donna aveva 39 anni

Un bambino di 5 anni, Santiago, e la zia 39enne incinta, Sabrina Spallotta, sono morti mercoledì 4 settembre in seguito a uno scontro tra due auto avvenuto in serata a Nettuno. Grave la sorella gemella della donna alla guida dell'auto, Simona, madre del bambino deceduta e incinta anche lei, che si trovava a bordo dell'auto. Si trova all'ospedale San Camillo di Roma in condizioni critiche. Anche l'uomo alla guida della seconda auto è grave.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. In corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi emergerebbe come una delle due auto coinvolte, guidata da un 45enne italiano, viaggiasse contromano.

Le due vetture, un suv Kia bianco e una Mini, stavano viaggiando in direzione opposta quando si sono scontrate e la vettura con a bordo il piccolo, dopo il frontale, avrebbe impattato contro un albero e successivamente contro un muro.