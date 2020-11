Bertolaso: "Fino a 2mila euro a ospedali per ogni paziente Covid"

Lo ha spiegato l'ex capo della Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live

"Per ogni paziente Covid in rianimazione gli ospedali incassano fino a 2000 euro. La tariffa, in media, è di 1500 euro, poi ci sono quelli che incassano 2000. E quelli che ne incassano mille". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, che ha fatto attività di consulenza in Lombardia per la realizzazione dell'Ospedale in Fiera.

"Sono tariffe - ha precisato - che vengono stabilite da Regione a Regione, ovviamente riguardano le terapie intensive e le rianimazioni. Sono dati che provengono da uno studio dell'Università Cattolica. Non me li invento io".