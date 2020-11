Addio al grande attore Gigi Proietti. “Abbiamo perso il conto di quante volte ci ha fatto ridere"

Il ricordo dall’Auditorium Parco della Musica – Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Cala il sipario su Gigi Proietti, l’attore che ha fatto ridere, piangere e sognare migliaia di spettatori nel corso della sua lunga e applauditissima carriera.

È morto oggi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno per gravi problemi cardiaci, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana.

È stato un vero mattatore, in grado di dare vita a personaggi e situazioni entrati a far parte dell’immaginario popolare italiano, ha attraversato il suo tempo con leggerezza e profondità, impegno e passione, dal teatro, al cinema, alla televisione.

Il ricordo sui social:

Il ricordo dall'Auditorium Parco della Musica: “Abbiamo perso il conto di quante volte ci ha fatto ridere, abbiamo perso il conto di quante volte la sua voce ha riempito le nostre sale e i nostri spazi. Oggi diciamo addio a un grande attore, un Maestro, un artista totale, ma soprattutto un pezzo di Roma. Ciao Gigi”.

Il ricordo di Cesare Cremonini. “Grazie, grande GigiProietti. Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte.”

Il ricordo sulla pagina ufficiale dei Carabinieri. “Ha saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, battute, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia. Ciao Gigi!”

Il ricordo di Renato Zero. “Una di quelle notizie che non avremmo mai voluto sentire, Ciao Gigi, grazie per averci regalato tante belle emozioni, noi Sorcini e Zerofolli eravamo felici ogni volta che ti esibivi con il nostro Renato. Fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve.”

Il ricordo di Luigi Di Maio. “Oggi avrebbe compiuto 80 anni. E proprio nel giorno del suo compleanno ci ha lasciati. La morte di Gigi Proietti ci addolora profondamente e scuote un intero Paese, già profondamente colpito. Un’icona del mondo dello spettacolo, un meraviglioso simbolo della nostra Italia. Lui, che riusciva persino a insospettirsi di fronte a chi non sapesse ridere, era innanzitutto una persona perbene. Un forte abbraccio alla sua famiglia e ai suoi cari. Oggi a piangere è tutto il Paese. Ciao Gigi, ci mancherai.”

Il ricordo di Matteo Salvini. “L’arte italiana perde oggi uno dei più grandi, un attore straordinario, un poliedrico gigante di bravura e simpatia. Se ne va nel giorno in cui era nato 80 anni fa, nella sua Roma, un ultimo colpo di teatro. Ci mancherà il suo sorriso.

Foto copertina Fb Auditorium Parco della Musica