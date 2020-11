Gigi Proietti in terapia intensiva: condizioni molto gravi

Alla vigilia del suo 80esimo compleanno, una brutta sorpresa per il celebre attore

Di: Giammaria Lavena

Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva. Come riferisce il noto quotidiano Il Tempo, l'attore, trasferito in una nota clinica romana, verserebbe in gravi condizioni.

La causa del ricovero non è legata al coronavirus, ma sarebbe da ricondurre a problemi cardiaci. Una tremenda notizia, proprio alle vigilia del suo 80esimo compleanno, sulla quale la famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo. Già in passato Proietti aveva sofferto di cuore.

Nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di Roma, dopo aver accusato una forte tachicardia. Anche in quell'occasione il comico aveva chiesto ai suoi fan massima riservatezza. Nel giro di pochi giorni si era rimesso. Questa volta, purtroppo, la situazione appare delicata.