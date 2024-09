Milano, triplice omicidio nella notte a Paderno: uccisi mamma, papà e figlio

Dalle prime risultanze sembra che le tre vittime siano state colpite con un’arma da taglio

Di: Adnkronos

Triplice omicidio nella notte a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove sono stati uccisi in casa una donna di 48 anni, un uomo di 51 e il loro figlio minore di 12 anni.

È stato il primogenito 17enne a chiamare in nottata il 118. Sul posto, in via Anzio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che - a quanto si appende - stanno ancora sentendo il figlio di 17 anni.

Dalle prime risultanze sembra che le tre vittime siano state colpite con un’arma da taglio.