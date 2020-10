Azzolina: "Tenere scuole aperte, senza il Paese più debole"

La ministra dell'Istruzione ha commentato a proposito dell'eventuale chiusura degli istituti scolastici. "Causa pandemia aumento delle diseguaglianze"

Di: Giammaria Lavena

"Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa contrastare l’aumento delle disuguaglianze, un effetto purtroppo già in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme, che rischiano di pagare un prezzo altissimo". Così su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"In mezzo a tante incognite - prosegue Azzolina -, una certezza c’è: la chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti. La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli. Ci sono poi territori in cui la chiusura delle scuole è sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica equivale all’abbandono dei ragazzi".

"Ampliare il divario tra famiglie benestanti e famiglie svantaggiate è una responsabilità enorme. Dobbiamo esserne consapevoli. La scuola è futuro - conclude l'esponente del governo -. Senza scuola il Paese diventa più debole".