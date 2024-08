Omicidio Sharon Verzeni: emersi versamenti a Scientology

Sharon Verzeni, la 33enne uccisa il 30 luglio in provincia di Bergamo, avrebbe versato dei soldi anche a Scientology

Di: Redazione Sardegna Live

Sharon Verzeni , la 33enne uccisa il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo , avrebbe versato dei soldi anche a Scientology , che aveva cominciato a frequentare da quando lavorava in un bar le cui responsabilità fanno parte del movimento: è quanto emerso dall'analisi del conto corrente della ragazza.

Somme, a quanto si è saputo, non particolarmente rilevanti in quanto Sharon aveva iniziato i corsi non da molto tempo.

Si tratta di uno degli aspetti presi in considerazione nell'indagine in quanto circolavano voci di attriti tra la donna e il compagno Sergio Ruocco che non è indagato.

Tra le persone da identificare compiutamente riprese nelle immagini delle telecamere manca all'appello l'uomo in bicicletta sulla cui identità vi sarebbero delle ipotesi ma che non è ancora stato rintracciato. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per ricostruire quanto accaduto in via Castegnate.