Nudo e con la testa dentro il frigo: trovato morto nella sua casa a Roma

La vittima è stata trovata così dagli agenti intervenuti su richiesta di un amico

Di: Redazione Sardegna Live

Misterioso ritrovamento di un cadavere in un appartamento di Roma: un 65enne tedesco è stato rinvenuto privo di vita in zona Fidene.

Quando la polizia è giunta nell'abitazione ha trovato davanti a sé una scena anomala: l'uomo era nudo e con la testa poggiata all'interno del frigorifero.

Ad allertare gli agenti era stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. Secondo gli inquirenti l'uomo potrebbe essere deceduto per un malore.