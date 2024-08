Bimba morta a Giugliano, viaggiavano in 4 su una Smart: denunciata anche la madre

Domenica arrestato il compagno della donna che era alla guida dell'auto senza patente

Di: Adnkronos

La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell'incidente stradale a Giugliano in Campania, Napoli, dopo che l'auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale.

Ieri, per la morte della piccola, era stato arrestato il compagno della donna che era alla guida dell'auto senza patente.

A bordo della Smart vi erano quattro persone: il conducente, la compagna, la bimba di 8 anni e la sorella di 16 anni stipata nel piccolo vano posteriore dell'auto.