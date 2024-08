Anas. Traffico molto intenso nel weekend di controesodo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Anas

Weekend di controesodo per i rientri verso Nord e in direzione delle città dopo le ferie ferragostane. Sulla rete in gestione Anas (Gruppo FS Italiane) rispettate le previsioni da bollino rosso con un aumento dei transiti di circa il 5% rispetto allo scorso weekend sui principali itinerari turistici. Il traffico è risultato costante venerdì 23 e sabato 24 agosto.

Da venerdì a oggi i transiti registrati dalla rete di sensori di rilevamento traffico distribuiti lungo la A2 sono stati circa 3 milioni, con un aumento complessivo del + 5%; la circolazione è risultata più elevata sabato (+ 14% rispetto al venerdì) e caratterizzata da intensi traffici di rientro in direzione nord, doppi rispetto alla direzione sud in entrambi i giorni. Molto trafficata la tratta nord dell'A2, con circa 187.000 veicoli transitati nel periodo indicato presso Baronissi e 156.000 all'innesto con l'A3, fino ad arrivare agli oltre 276.000 di Pontecagnano Faiano, risultata la tratta più trafficata dell'intera infrastruttura.

In aumento del +7% anche il traffico lungo la SS16 Adriatica rispetto quello dello scorso fine settimana, con oltre 2 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo i suoi 1000 km.

Lungo la costa Tirrenica sono stati oltre 785.000 i transiti registrati dai sensori di traffico del sistema Panama attivi lungo la SS1 Aurelia (+6% rispetto il precedente weekend), oltre 633.000 lungo la SS 148 Pontina (+11%) e 511.000 sulla SS18 Tirrenia inferiore (+1%).

In Campania, sulla SS7 Quater, si segnalano i 103.000 transiti registrati nel periodo presso Castel Volturno, ed i 104.000 presso Giugliano in Campania.

Lungo la dorsale appenninica della SS3 bis, dove il traffico è risultato in aumento di oltre il +4% rispetto lo scorso fine settimana, sono stati 57.000 i veicoli transitati presso san Gemini, 60.000 a Mercato Saraceno e 41.000 presso Ravenna.

In Sardegna sulla SS131 Carlo Felice, sono stati circa 84.000 i transiti registrati presso Monastir, oltre 29.000 presso Macomer e circa 30.000 a Sassari. Lungo la costa Jonica sono stati circa 1,1 milioni i transiti rilevati dai sensori distribuiti lungo i 500 km della Strada Statale 106, con una leggera diminuzione attestata a circa il -3% rispetto lo scorso fine settimana.

Nel Nord, lungo la SS36 il traffico è in aumento del +16%. Complessivamente nella sezione di Monza sono transitati circa 195.000 veicoli, divenuti dopo 50 km circa 138.000 in comune di Costa Magna per poi scendere ad oltre 80.000 nella tratta tra Lecco e Mandello del Lario ed a circa 70.000 tra Mandello del Lario e Colico. Dopo l'innesto della SS38, in comune di Novate Mezzola i veicoli circolati nel fine settimana sono stati oltre 31.000, divenuti oltre 15.000 dopo le uscite per la Val Chiavenna. In aumento il traffico anche lungo la SS38Var, con 61.000 veicoli registrati all'innesto con la SS36, così come sulla SS38 dove sono transitati oltre 57.000 veicoli prima della tangenziale di Sondrio e oltre 26.000 dopo il comune di Tirano.