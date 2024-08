Incendi: telecamere intelligenti per individuarli e combatterli

Montate sui tralicci, sanno distinguere il fumo di un rogo da quello di un camino

Di: Redazione Sardegna Live

L’intelligenza artificiale per individuare e segnalare gli incendi attraverso videocamere montate su tralicci e pali delle telecomunicazioni. Si tratta dell'obiettivo di Inwit, che ha installato sulle sue torri sensori e videocamere dotate di intelligenza artificiale per rintracciare gli incendi e segnalarli alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile.

Inwit ha avviato, in partnership con il Wwf, un progetto basato sull'IA per il rilevamento dei roghi nelle loro oasi di Macchiagrande (RM), Bosco di Vanzago (MI) e Calanchi di Atri (TE). Nel luglio 2024 ha esteso alla prevenzione degli incendi boschivi un progetto già avviato con Legambiente e ha inaugurato in Piemonte un piano analogo chiamato Smoke automatic detection.

Le telecamere possono coprire in media un raggio di osservazione di due chilometri, sono in grado di funzionare anche in condizioni ambientali difficili e, grazie all'IA, possono distinguere il fumo dei camini da quello degli incendi.