Positivo il cardinal Bassetti, presidente della Cei

"Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio"

Di: Redazione Sardegna live

Il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato positivo al tampone per la ricerca del Coronavirus.

"Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio - comunica la Cei -. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti". Bassetti si trova in isolamento nella sua abitazione di Perugia e non ha febbre.

"Il cardinale - spiega il presidente della Conferenza episcopale umbra, monsignor Renato Boccardo - è solo un po' affaticato ma non presenta sintomi preoccupanti".