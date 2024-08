Oggi col naso all’insù per ammirare la Superluna blu

Oggi, lunedì 19 agosto, uno degli eventi astronomici più attesi dell’estate 2024

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà possibile ammirare la Superluna blu o Superluna dello Storione: oggi, lunedì 19 agosto, la luna piena si troverà al perigeo, punto di massima vicinanza con la terra, e sarà possibile vederla poco dopo il tramonto, alle ore 20:26 italiane.

Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi dell’estate 2024, in cui il satellite apparirà leggermente più grande e luminoso del solito, come spiega astrospace.it.

Sarà possibile vederla così a occhio nudo, ma gli esperti consigliano l’utilizzo di un binocolo per ammirare in tutta la sua maestosità la luna, che non sarà blu, ma rossastra, anche se è chiamata così poiché indica la seconda luna piena di un mese solare.

La prossima Superluna blu si potrà ammirare “solo” nel 2027.