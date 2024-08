Bracciante agricolo muore sul lavoro per il caldo

L’uomo, 54 anni, è stato trovato senza vita dal datore di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Un bracciante è stato trovato senza vita all’interno di un’azienda agricola a Borgo Piave, poco a sud di Latina. L’uomo, 54 anni, era indiano di etnia sikh. A ucciderlo è stato probabilmente un malore dovuto al caldo e alla fatica.

Il 54enne era impiegato con contratto e permesso di soggiorno in regola nelle attività di una società specializzata in silvicoltura. È stato proprio il datore di lavoro ad averlo trovato privo di sensi sul terreno e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.