Pitbull azzanna e uccide un barboncino fuori da un ristorante

Il proprietario del barboncino è rimasto ferito alle mani e alle gambe

Di: Redazione Sardegna Live - foto simbolo

Si è trasformato in dramma il pranzo di Ferragosto per una comitiva di amici a Monte Porzio, in provincia di Pesaro Urbino. Un pitbull ha azzannato e ucciso un barboncino all’esterno di un ristorante.

Arrivati al momento del dolce, il proprietario del barboncino ha portato il proprio cagnolino a fare una passeggiata all’esterno del locale, non accorgendosi della presenza di un pitbull che era stato legato a una pianta. Quest’ultimo ha azzannato il barboncino, poi morto dissanguato, e ferito alle mani e alle gambe il proprietario, intervenuto per cercare di salvare il proprio cane. All’uscita del ristorante è poi scoppiata anche una rissa, sedata dai carabinieri.