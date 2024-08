Telefono Azzurro attivo anche ad agosto per i giovani in difficoltà

Di: Redazione Sardegna Live

Telefono Azzurro resta attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con le sue linee di ascolto, anche ad agosto , per offrire aiuto e supporto da parte di esperti a bambini e adolescenti in difficoltà.

I minori possono chiamare la linea gratuita di ascolto 1.96.96, la linea Emergenza Infanzia 114, mentre 116.000 è il numero dedicato ai bimbi scomparsi.

" L'estate per molti bambini - spiega il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo - significa la perdita di alcuni punti di riferimento stabili quali sono gli insegnanti e in generale il mondo della scuola, e nelle giornate di Ferragosto a maggior ragione vengono meno anche i servizi socio-assistenziali e quindi si assiste a una minore tutela dei minori. Non bisogna tuttavia mai abbassare il livello di guardia, specialmente in questo periodo dell'anno in cui il problema della solitudine dei ragazzi è quanto mai preoccupante in quanto, insieme alla mancanza. di controllo, porta spesso i minori a essere esposti a maggiori rischi, rinchiudersi in sé stessi o rifugiarsi dietro a uno schermo aprendosi su un mondo che nasconde diverse insidie. Siamo felici di poter restare, attraverso le nostre linee telefoniche ma anche la chat, un canale di ascolto sempre aperto, per accogliere anche nel periodo estivo, le voci di bambini e adolescenti bisognosi di aiuto È proprio attraverso l'ascolto che è possibile intervenire immediatamente nell'aiuto dei minori e Telefono Azzurro è qui per loro, anche quando tutte. le altre porte sembrano chiudersi ”.

Le problematiche affrontate dalle linee di ascolto sono molteplici, spaziando da difficoltà familiari a situazioni di abuso, violenza, bullismo e disagio psicologico. Grazie a un team di operatori qualificati e a un network di collaborazioni con istituzioni e servizi sociali, Telefono Azzurro è in grado di garantire la tutela dei minori.