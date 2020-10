Italia. Oltre 21mila contagi in un giorno

161mila tamponi, 128 le vittime

Di: Redazione Sardegna Live

Sale ancora la curva dei contagi da Covid in Italia. Superata per la prima volta dall'inizio dell'emergenza quota 20mila in un giorno. Secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri.

In calo l'incremento del numero delle vittime: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151) per un totale di 37.338.

In Campania 2590 casi su 16906 tamponi esaminati. Si fermano i decessi mentre 173 sono le persone guarite. Superano quota duemila i contagi giornalieri in Piemonte (2.287), il numero più alto dall'inizio della seconda fase dell'epidemia.