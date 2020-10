Positivi Casalino e Grasso, i portavoce di Conte e Mattarella

Ha dato esito positivo il tampone per Giovanni Grasso e Rocco Casalino, portavoce rispettivamente del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio

Di: Giammaria Lavena

Sono entrambi positivi i portavoce di Mattarella e Conte. Giovanni Grasso aveva annunciato la sua positività nelle scorse, dichiarando: "Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo", sottolineando di non aver avuto contatti diretti col presidente della Repubblica negli scorsi giorni. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo.

Anche Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, ha rivelato ufficialmente in questi minuti l'esito positivo del tampone.

"Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid - ha spiegato -. L’ultima volta che ho lavorato in presidenza del Consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone".