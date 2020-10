Ilaria Capua: "Il virus se ne infischia di proclami"

Le parole della direttrice dell'UF One Health Center

Di: Redazione Sardegna Live

“Mi permetto di ricordare che il virus se ne infischia dei proclami, delle strumentalizzazioni e delle divisioni”.

Lo ha scritto su Twitter la direttrice dell'UF One Health Center, Ilaria Capua che ha aggiunto: “Lui si fotocopia ogni volta che trova un ospite e non si fermerà se non glielo impediamo. COVID tira dritto e noi dobbiamo fare ciò che sappiamo”.