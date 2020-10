Coronavirus: contagi ancora in aumento nel Paese, quasi 20mila

Aumentano anche le vittime, 60 in più di ieri. Quasi 5mila i casi in Lombardia

Di: Giammaria Lavena

Aumentano ulteriormente i contagi da Covid-19 nel Paese: sono 19.644 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, su 177.669 tamponi eseguiti. Il numero delle vittime è invece di 151, 60 in più di ieri. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva (+79) che arrivano a quota 1.128, mentre i ricoveri ordinari ammontano a 11.287, 738 nelle ultime 24 ore. I contagi totali sono 504.509 dall'inizio della pandemia.

I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittime totali salgono a 37.210. Sono 2.309 i pazienti dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 264.117 dall'inizio della pandemia. Sono 203.182 gli italiani attualmente positivi, con un incremento di 17.180 unità da ieri.

Gli italiani in isolamento domiciliare sono 190.767, 4.765 in più rispetto agli 186.002 di ieri. In Lombardia 4.956 nuovi contagi, seguono il Veneto con 1.729 casi, la Campania con 1.718 e il Lazio, 1.687.