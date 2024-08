Oggi è la Giornata Internazionale del gatto, tra gli animali più amati dagli italiani

Nelle loro case più di 10 milioni di piccoli felini. I gatti hanno pregi e migliorano addirittura la salute umana

Di: Alessandra Leo, in foto la bellissima Hope

I gatti sono tra gli animali più amati dagli italiani, tanto che nelle loro case ce ne sono oltre 10 milioni, e oggi, 8 agosto, si celebra la Giornata Internazionale a essi dedicata. Affascinanti, misteriosi, ma anche dolci e molto spesso buffi nelle loro acrobazie che sempre più spesso vengono postate in rete, questi piccoli felini sono animali dagli innumerevoli pregi e migliorano addirittura la salute umana!

Secondo uno studio australiano pubblicato nel 2015 su "Anthrozoös", i proprietari di un gatto godono infatti di una salute psicologica migliore rispetto a chi non ha animali domestici, oltre a sentirsi più felici, rilassati, dormire e concentrarsi meglio.

Un altro studio pubblicato sempre su "Anthrozoös" ha stabilito che chi ha un amico felino ha affermato di provare meno emozioni negative e sentimenti di isolamento.

Uno studio su "Psychosomatic Medicine", inoltre, ha descritto l'effetto calmante dei gatti sugli umani, regolando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Infine, uno studio sul "Journal of the Royal Society of Medicine" ha rilevato che, dopo un mese trascorso con un gatto, i proprietari segnalavano disturbi, come mal di testa, mal di schiena e raffreddore, notevolmente ridotti.

Sono tante, inoltre, le qualità e virtù dei mici: intelligenti, indipendenti, molto puliti, guadagnarsi il loro affetto è impegnativo ma una volta entrati nel loro cuore non ne uscirete mai più! Festeggiateli oggi e ogni giorno dell'anno con amore e rispetto!