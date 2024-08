Un boccone di traverso e la bimba rischia di soffocare: salvata dai carabinieri

I militari hanno immediatamente fatto salire la piccola nell’auto di servizio per portarla al Pronto soccorso

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Arma dei carabinieri

"La mia bimba stava soffocando con il pollo. Vi ringrazierò per tutta la vita!". Tira finalmente un sospiro di sollievo la mamma della bambina di 3 anni che stava soffocando a causa di un boccone andatole di traverso.

Le parole piene di gioia esprimono riconoscenza nei confronti di due carabinieri in servizio di pattuglia che, mentre percorrevano una strada del centro di Taranto, si sono accorti della drammatica situazione.

La piccola infatti, con le vie aeree ostruite, non rispondeva più agli stimoli esterni e la donna era in preda alla disperazione. I militari dell'Arma hanno immediatamente deciso di farla salire nell'auto di servizio e, con una corsa provvidenziale, hanno raggiunto il pronto soccorso in tempo. I medici hanno così rianimato la bambina che, sana e salva, è tornata fra le braccia della mamma.

Si tratta di uno dei tanti atti eroici che i carabinieri, costantemente vicini alla comunità, compiono ogni giorno.