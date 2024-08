Ruba uno yogurt: arrestato, finisce in carcere

L'uomo era ricercato per un ordine di cattura, bloccato dalla polizia

Di: Adnkronos

È stato arrestato dalle volanti della Polizia di Stato un italiano di 33 anni, sorpreso dai dipendenti di un supermercato di Treviso a rubare uno yogurt.

L'uomo ieri ha cercato di saltare le casse e di darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato all’esterno dai poliziotti, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione fatta dal personale del supermercato. Portato in questura per gli accertamenti del caso, è emerso che a suo carico c'era un ordine di cattura, per cui il 33enne è stato portato nel carcere trevigiano di Santa Bona.