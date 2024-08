Fedez ricoverato d’urgenza per nuovo malore

Nei giorni scorsi il rapper era in Sardegna, ieri il malore in Puglia

Di: Adnkronos

Nuovo malore per Fedez che è stato ricoverato d’urgenza. Il rapper era in Puglia dove ieri si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli. A comunicare la notizia è il suo staff che, sul profilo Instagram del rapper, ha pubblicato una nota.

“Purtroppo - si legge nella nota - durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati".

"Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente”, scrivono.