Covid, in Veneto boom di casi

I pazienti ricoverati negli ospedali in area non critica sono saliti a 439

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Balzo di nuovi casi di coronavirus in Veneto, nella notte sono saliti di 1083 unità rispetto al bollettino emesso dalla regione ieri alle ore 17, portando così il totale di positivi in Regione dal 21 febbraio ad oggi a 38.265. In testa Venezia con ben 450 casi seguita da Treviso con 223, seguita da Vicenza con 146 e Padova con 126.

I pazienti ricoverati negli ospedali in area non critica sono saliti a 439, mentre 56 sono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Cinque i nuovi decessi da ieri, che portano così il totale dei morti da Covid in Veneto dal 21 febbraio ad oggi a 2282.

Ieri pomeriggio si era parlato di +490 positivi, per un totale di 36.843 dall'inizio dell'epidemia.