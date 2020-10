Covid Italia, il bollettino di ieri, con i contagi record e 69 morti: in Terapia Intensiva 750 pazienti

Mentre si corre ai ripari con il nuovo Dcpm di Conte, anche ieri sera la situazione era allarmante sul fronte contagi

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata di ieri, domenica 18 ottobre 2020 con dati in aumento sui contagiati, sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 69. I pazienti in terapia intensiva sono 750, +45 rispetto a ieri. I tamponi sono stati 146mila, in calo di circa 20mila rispetto a ieri.

Sono 126.237 (+9.302) gli attualmente positivi, mentre 251.461 è il dato dei guariti (+2.334). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni, picco di contagi in Lombardia (+2975), Campania 1376, Lazio 1198 e Piemonte (+1123). La regione meno colpita è il Molise con 27 nuovi casi.