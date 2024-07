Meteo, al via il weekend più caldo del 2024 con punte di 40 gradi

L’anticiclone durerà almeno 10 giorni, sempre più caldi i mari che bagnano le coste italiane

Di: Redazione Sardegna Live

Quello appena iniziato sarà il weekend più caldo del 2024, almeno fino ad oggi. Le temperature saliranno infatti anche al Nord, fino a sfiorare i 39°C in particolare sull'Emilia Romagna.

Nelle precedenti ondate africane di calore il settentrione era risultato meno coinvolto. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque la maggiore estensione su tutto il Paese dell'anticiclone africano, con lo zero termico oltre i 5000 metri, le notti tropicali con minime di 25°C, le massime a 40 ed una previsione futura a media lunga scadenza di pochissime variazioni.

L'anticiclone, afferma il meteorologo, "durerà almeno 10 giorni, ma al Sud potrebbe continuare ad oltranza: e proprio al Sud insiste la drammatica siccità di Sicilia e Calabria".

Le temperature minime oltre i 20°C indicano 'notti tropicali', minime oltre i 30°C indicano 'notti Super Tropicali': "ebbene a Genova negli ultimi giorni - rileva - abbiamo toccato i 26°C all'alba, con 29-30°C verso le ore 8.00".

Inoltre, avverte l'esperto, "sembra che la costa italiana si stia immergendo in zone equatoriali bagnate dai mari più caldi del pianeta. Siamo solo alla fine di luglio e la temperatura del mare in Italia è infatti la seguente: Lido di Jesolo (Veneto) 30°C, San Vito lo Capo (Sicilia) 29°C, Bari 28.9°C, Viareggio e Riccione 28.8°C, Cala Mariolu (Sardegna) 28.7°C. Non è normale, il mare si riscalda e di solito raggiunge il picco termico verso la fine di agosto".

Intanto, l'anticiclone porterà un nuovo primo picco di caldo lunedì 29 luglio: Agrigento, Roma, Taranto e Terni 39°C con punte di 40°C, Benevento, Caserta, Firenze, Grosseto, Oristano e Prato oltre i 38°C. Ma anche Parma, Reggio Emilia e Bolzano oscilleranno tra 38 e 39°C.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, sabato 27 luglio: cielo sereno salvo locali addensamenti, venti a regime di brezza, calmi nelle ore notturne, mari poco mossi, localmente mossi sul settore settore meridionale nella seconda parte della giornata.

Previsioni per domenica 28 luglio: cielo sereno salvo locali addensamenti. Possibili foschie mattutine sul settore settentrionale, temperature in lieve aumento in entrambi i valori, venti a regime di brezza, calmi nelle ore notturne. Deboli con componente meridionale al Sud, mari poco mossi, localmente mossi sul settore settore meridionale nella seconda parte della giornata.

Previsioni per lunedì 29 luglio: cielo sereno salvo locali addensamenti, temperature senza variazioni di rilievo, venti a regime di brezza, calmi nelle ore notturne, mari poco mossi, localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno poco mossi, localmente mossi.