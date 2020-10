Covid, in Italia contagi ancora in aumento: +10.925. I decessi sono 47

Nelle ultime 24 ore 165.837 tamponi, nuovo record da inizio pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ancora in aumento i casi di coronavirus in Italia: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri sono 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri.

Nelle ultime 24 ore nuovo record di tamponi sono stati effettuati 165.837 tamponi.

Aumentano le terapie intensive (+67), per un totale di 705. I ricoveri sono 6.617 (+439), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 109.613 (+9.117). Gli attualmente positivi sono 116.935 (+9.623). I decessi hanno raggiunto la cifra di 36.474 (+47). I guariti sono 249.127 (+1.255).