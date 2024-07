Preoccupazione per il giornalista Enrico Testa, morso da un ragno violino

Il caporedattore centrale di Rai Sport stava aprendo uno scatolone nel suo giardino quando si è accorto del morso

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ansia e paura per Enrico Testa, morso da un ragno violino nel giardino della sua casa a Sacrofano. A riportare la notizia Il Messaggero e Fanpage,

Il giornalista, caporedattore di Rai Sport, si sarebbe accorto subito di essere stato morsicato nella parte alta della schiena mentre era intento ad aprire uno scatolone, così ha allertato subito il 118.

Recatosi in ospedale, al giornalista è stato aspirato il veleno, somministrato cortisone e antistaminico, ma non sono bastati. Infatti Enrico Testa, come informa Fanpage, non si sente ancora bene e ci vorranno almeno 48 ore per riprendersi del tutto.

Il ragno violino è molto diffuso in Italia, cerca rigorosamente il calore e il suo veleno è molto pericoloso per l’essere umano e in alcuni casi può risultare fatale.

In caso di morso, è necessario recarsi immediatamente presso l’ospedale più vicino per essere sottoposti alle terapie e scongiurare gli effetti più avversi.