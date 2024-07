Lasciano il cane in auto sotto il sole e vanno a fare aperitivo: denunciati

L’animale salvo grazie a un passante che ha allertato i carabinieri

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Hanno lasciato il cane in auto sotto il sole per andare a fare un aperitivo, mentre la temperatura elevatissima rischiava di trasformare l’abitacolo in una rovente trappola mortale.

Due turisti stranieri sono stati per questo motivo denunciati dai carabinieri a Gorizia, con l’accusa di maltrattamento e abbandono di animale.

La coppia, come informa TgCom 24, ha pensato che lasciare i finestrini dell’auto leggermente abbassati fosse sufficiente a far ricambiare l’aria e a far star bene il cagnolino, che è stato fortunatamente salvato grazie a un passante che ha allertato immediatamente il 112.

La temperatura dell’abitacolo era ormai diventata insopportabile e invivibile per il povero animale che è stato reidratato e affidato alle cure di un veterinario, per essere poi portato in una struttura che si sta prendendo cura di lui.