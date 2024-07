Bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

La piccola è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale ma non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia a Imola, dove nel tardo pomeriggio di ieri una bambina di 5 anni è annegata nella piscina di un hotel.

La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, era in piscina in compagnia della madre. Secondo le prime ricostruzioni le cause della tragedia sembrano essere accidentali.

La bambina è stata immediatamente soccorsa dal bagnino in servizio ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. È stata trasportata in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.