Si recide l'arteria iniettandosi una dose di droga: 40enne morta dissanguata

A lanciare l'allarme questa mattina il compagno, anch'esso tossicodipendente. In casa, quando la donna è morta dissanguata, anche la figlia di 10 anni

Di: Giammaria Lavena

Trovata morta nel suo appartamento questa mattina a Bari: una 40anne avrebbe perso la vita per dissanguamento, recidendo l'arteria femorale mentre si iniettava una dose di droga. E' l'ipotesi alla quale stanno lavorando i carabinieri, coordinati dalla pm Savina Toscani.

La donna, tossicodipendente, è stata trovata nel suo letto, circondata da lenzuola e asciugamani impregnati di sangue, con i quali probabilmente aveva tentato di tamponare l'emorragia. Sul posto, oltre al 118, che ha constatato il decesso, e ai carabinieri, anche il medico legale Antonio De Donno.

Al momento il compagno della donna, anch'egli tossicodipendente, si trova in caserma per deporre come persona informata sui fatti. Non è ancora chiaro se l'uomo fosse presente al momento dell'accaduto, o se sia arrivato dopo. E' stato lui, intorno alle 11.30, a lanciare il disperato allarme. La figlia, 10 anni, che si trovava in casa quando la mamma è morta, è stata affidata al padre, ex marito della vittima.