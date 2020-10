Papa Francesco: "Causa Covid rischio catastrofe educativa"

Il pontefice sottolinea la necessità di un "patto educativo globale". "Oltre 250 milioni di bambini rischiano di essere esclusi dall'attività formativa"

Di: Giammaria Lavena

L'emergenza Covid rischia di coinvolgere anche il settore scolastico, che sta affrontando un momento delicato, dopo la riapertura degli istituti e la pressione crescente in seguito ai contagi riscontrati fra alunni e insegnanti. L'attenzione e il monitoraggio delle condizioni di salute di bambini, ragazzi, docenti, e personale scolastico sono costanti, per far sì che l'emergenza nel settore non renda necessario un nuovo stop alle attività.

A tal proposito è intervenuto anche Papa Francesco, che ha parlato nel corso di un videomessaggio ai partecipanti al Global Compact on Education. "Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, si parla di 'catastrofe educativa' - spiega il pontefice -, di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus".

"Si rischia di aumentare un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa". Per il Papa è dunque necessario un "patto educativo globale".