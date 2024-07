Appendono una pecora viva, la scuoiano e la sgozzano: orrore in un parco giochi

Il povero animale era stato attaccato all’altalena prima di essere martoriato e poi mangiato. Due arresti

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

L’ennesima violenza su un animale avvenuta stavolta in pieno giorno in un parco giochi per bambini a Pizzoli, in provincia dell’Aquila, dove una pecora è stata appesa a un’altalena, per poi essere scuoiata, sgozzata e mangiata da chi ha compiuto il vile attacco.

I Carabinieri della locale stazione, dopo aver indagato e ricostruito l’evento, sono risaliti agli autori, ora in carcere. Si tratta di due tunisini, un 30enne e un 19enne già noti alle forze dell’ordine.

Il fatto era diventato virale anche sui social, attraverso cui girava il video che riprendeva i due mentre trascinavano il povero animale.

Durante un controllo nel parco, i militari avevano già notato delle tracce di sangue, poi hanno rinvenuto nell’immondizia delle interiora di una pecora, oltre a una pentola e resti di brace.