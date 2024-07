Influencer italiani: ecco chi sono i più popolari su TikTok

TikTok è diventata una delle piattaforme di social media più influenti al mondo, rivoluzionando il modo in cui le persone creano e consumano contenuti. Anche in Italia, in molti hanno trovato in TikTok un terreno fertile per esprimere la loro creatività e raggiungere milioni di follower.

È stata proprio l'ascesa dei social media che ha dato vita a una nuova professione: quella degli influencer. Questi creatori di contenuti sfruttano le piattaforme più popolari per raggiungere un vasto pubblico, condividendo video virali che spaziano tra danza, moda, cucina e molto altro. In Italia, diversi influencer sono diventati estremamente popolari soprattutto su TikTok e Instagram, guadagnando milioni di follower grazie alla loro creatività e carisma.

Questa nuova professione, che si è sviluppata solo in un secondo momento rispetto alla comparsa dei primi social (in questo articolo sulla nascita dei social network del sito postpickr.com vengono menzionati i passaggi principali delle piattaforme più note), non solo rappresenta un cambiamento nel modo in cui consumiamo contenuti, ma offre anche opportunità di marketing e collaborazione con brand in cerca di visibilità.

Ma vediamo in questa guida chi sono coloro che hanno ottenuto un maggior numero di follower!

Khaby Lame: Il re di TikTok

Quando si parla di influencer italiani su TikTok, il primo nome che viene in mente è inevitabilmente Khaby Lame. Originario del Senegal, ma cresciuto in Italia, Khaby è diventato una vera e propria celebrità globale grazie ai suoi video ironici in cui semplifica complicati "life hacks" con la sua espressione caratteristica di disappunto.

Con oltre 100 milioni di follower, Khaby è non solo l'influencer italiano più seguito su TikTok, ma uno dei più popolari al mondo. La sua capacità di comunicare senza parole, affidandosi esclusivamente alla sua mimica facciale, gli ha permesso di superare le barriere linguistiche e culturali, rendendolo un fenomeno universale.

Gianluca Vacchi: Il milionario ballerino

Gianluca Vacchi è un altro nome di spicco tra gli influencer italiani su TikTok. Conosciuto per il suo stile di vita lussuoso e le sue performance di danza, Vacchi ha saputo sfruttare la piattaforma per condividere uno scorcio della sua vita da milionario.

I suoi video, che spaziano dalle coreografie alle scene di vita quotidiana con la sua famiglia, hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Gianluca Vacchi ha costruito un'immagine di successo e divertimento, attirando un vasto pubblico internazionale che lo segue per il suo carisma e la sua originalità.

Fedez: rapper e influencer

Fedez, noto rapper italiano che ha utilizzato TikTok per espandere ulteriormente il suo già vasto seguito. I suoi contenuti variano dalle performance musicali agli sketch comici e ai momenti di vita familiare. Fedez è riuscito a portare su TikTok la sua personalità poliedrica, conquistando milioni di follower e dimostrando di saper sfruttare ogni piattaforma social per consolidare la sua presenza nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

NewMartina: La regina della creatività

NewMartina è una delle giovani influencer italiane più promettenti su TikTok. Con la sua creatività e originalità, Martina ha saputo distinguersi nella vasta schiera di creator presenti sulla piattaforma.

I suoi video dedicati al suo lavoro, un negozio per gli accessori smartphone, con l’applicazione delle pellicole, cover e accessori ad iPhone e altri smartphone l’ha portata ad avere un enorme successo e ad aprire diversi punti vendita del suo marchio.

La sua capacità di creare contenuti freschi e coinvolgenti le ha permesso di crescere rapidamente in termini di follower, diventando una figura di riferimento soprattutto tra i più giovani.

Khalid El Mahi (gzfoodqood): Il maestro della cucina

Khalid El Mahi, conosciuto su TikTok come gzfoodqood, è diventato famoso per i suoi video di cucina che combinano abilità culinarie e un tocco di umorismo. Khalid ha saputo trasformare la passione per la cucina in un vero e proprio show, attirando milioni di follower con le sue ricette facili da seguire e i suoi consigli utili.

Il suo approccio alla cucina è informale e accessibile, il che lo rende particolarmente apprezzato da un pubblico vasto e variegato. La crescita di Khalid su TikTok è stata esponenziale, e il suo successo dimostra come anche contenuti di nicchia possano diventare virali sulla piattaforma.

Arnaldo Mangini: l'erede di Mr. Bean

Arnaldo Mangini è un comico italiano che ha trovato in TikTok il palcoscenico perfetto per il suo talento. Conosciuto per la sua straordinaria somiglianza con Mr. Bean, Mangini realizza video comici che rievocano le gag del celebre personaggio britannico, ma con un tocco personale.

La sua mimica facciale e le situazioni esilaranti in cui si ritrova hanno conquistato un vasto pubblico, sia in Italia che all'estero. Arnaldo è riuscito a creare un’identità unica, mescolando omaggio e originalità, e il suo seguito su TikTok continua a crescere giorno dopo giorno.

TikTok ha dato loro la possibilità di esprimere la propria creatività e di connettersi con un pubblico globale, dimostrando che il talento e l'originalità possono essere riconosciuti e apprezzati indipendentemente dalle barriere linguistiche e culturali.