Annega in mare per salvare la nipotina: vittima una 57enne

Per lei forse un malore dovuto agli sforzi fatti per mettere in salvo la piccola di 3 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Ha dato la sua vita per salvare quella della nipotina. Sabina Disanti, 57enne di Vieste, in provincia di Foggia, è morta per annegamento dopo essersi tuffata in mare per soccorrere la piccola di tre anni che stava facendo il bagno nella zona del faro.

La bimba è stata riportata sulla spiaggia, ma la donna non è riuscita a mettersi in salvo. Non è da escludere che possa avere accusato un malore. Il suo corpo è stato recuperato con un'imbarcazione di soccorso, inutili i tentativi di rianimazione.

La bambina è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Foggia per accertamenti, e ora sta bene. Sono in corso indagini dei carabinieri.