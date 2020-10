Il dramma di Maria De Filippi a Domenica In: “Mio papà è stato un anno e mezzo in terapia intensiva"

Mara Venier commossa. La conduttrice di "C'è posta per te" ha raccontato a cuore aperto diversi episodi della sua vita, toccando temi molto intimi

Di: Redazione Sardegna Live

Maria De Filippi è stata la super ospite della puntata odierna di Domenica In e con Mara Venier ha raccontato a cuore aperto diversi episodi della sua vita, toccando temi molto intimi, come la malattia del padre, che è scomparso quando lei aveva 28 anni. “A mio padre – ha iniziato a raccontare Maria De Filippi – fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo“.

Pronunciando queste parole e ricordando quei momenti, la conduttrice di Canale 5 si è emozionata e non ha trattenuto qualche lacrima: “Non è facile…”, ha detto scusandosi prima di riprendere il racconto “Per un anno è mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre e mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato. Poi è uscito e abbiamo fatto due tentativi in una clinica per la riabilitazione. È morto improvvisamente in una sera di agosto. Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli”, ha concluso mentre Mara Venier la ascoltava visibilmente commossa.

(Fonte Il Fatto Quotidiano)