La nuova imitazione di Crozza dedicata al cardinal Becciu | VIDEO

Il comico genovese veste i panni del porporato sardo "licenziato" dal Papa

Di: Redazione Sardegna live

Un nuovo personaggio per Maurizio Crozza, che nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata sul Nove, ha vestito i panni del cardinale Angelo Becciu. VIDEO IN COPERTINA