Partita da Olbia, soccorsa in mare aperto imbarcazione in avaria

Intervenuta la Guardia Costiera

Di: Redazione Sardegna Live

Imbarcazione soccorsa dalla guardia costiera di Roma: partito da Olbia, il natante da 11,5 metri si trovava alla deriva ad una distanza di 22 miglia nautiche dalla costa, a causa di una avaria al sistema di propulsione. La motovedetta Sar Cp 836, in meno di 30 minuti, ha raggiunto l'unità che navigava alla velocità di 3 nodi circa, con un solo motore parzialmente funzionante.

A bordo l'occupante ha riferito di essere in buono stato di salute. La motovedetta ha prestato assistenza all'unità in avaria fino alla distanza di 7 miglia dalla costa, dove una imbarcazione privata ha preso in carico il natante per consentire l'approdo presso Fiumara grande, a Fiumicino.

La Guardia Costiera di Roma, richiama l'attenzione sulla "necessità di svolgere le attività diportistiche sempre con la massima sicurezza, ricordando di assicurarsi che vi siano a bordo tutte le attrezzature e dotazioni di sicurezza e marinaresche, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone a bordo; di verificare lo stato di carica delle batterie ed il funzionamento dell'eventuale radiotelefono; di verificare sempre le condizioni meteomarine sulla rotta da percorrere e di far controllare periodicamente l'efficienza degli apparati di propulsione, assicurandosi che l'unità su cui si naviga possa effettuare la navigazione che si intende intraprendere".