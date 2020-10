Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 7 ottobre: 3678, nuovi casi e 31 morti

Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Ieri 2677 casi e 28 morti. Il numero totale delle vittime sale a 36.061. Mai così tanti contagi dal 16 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Balzo dei contagi Covid in Italia, con l'incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille più di martedì quando erano emersi 2677 casi, un incremento che non si registrava dal 16 aprile. Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il numero delle vittime - 31 in un giorno, ieri erano 28 - tornato sui valori di fine giugno.

Sono stati 125.314 i tamponi per identificare il Coronavirus analizzati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 12.069.402 quelli effettuati dall'inizio della pandemia. Ammontano a 7.296.766 i casi testati in totale.

Il totale dei casi sale a 333.940, i nuovi contagi non erano cosi numerosi dal 16 aprile: il maggior numero in Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Piemonte (287). I 31 decessi sono distribuiti tra Lazio (6), Lombardia (5), Sicilia (4), Sardegna (3), Piemonte (2), Toscana (2), Veneto (2), Liguria (2), Basilicata (2), Emilia Romagna (1), Campania (1) e Abruzzo (1). Il numero totale delle vittime cresce a 36.061.

Gli attualmente positivi sono 62.576 (+2.442), i guariti 235.303 (+1.204). Sale la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 337 pazienti (18 in piu di ieri), i ricoverati con sintomi sono diventati 3.782 (157 in più).