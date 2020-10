Nuovo Dpcm: mascherina sempre. anche all'aperto

Da 400 a 1000 euro le multe per chi non rispetti le limitazioni

Di: Redazione Sardegna LIve

Obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell'app Immuni. Sono solo alcune delle novità che il governo è pronto ad approvare con un decreto Covid e un nuovo Dpcm della durata di un mese.

MASCHERINE ALL'APERTO. E' la principale novità decisa dal governo per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Le mascherine diventano obbligatorie anche "all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Vengono fatti salvi "i protocolli anti contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande". Il divieto non include i bambini sotto i sei anni, chi fa sport e le persone con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

Prorogate le norme anti contagio in vigore fin dall'inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.

APP IMMUNI. La piattaforma unica nazionale Immuni per l'allerta dei soggetti venuti in contatto con persone positive resterà operativa fino al 31 dicembre 2021. Dopo di che i dati personali dovranno essere "cancellati o resi definitivamente anonimi".

LAVORO E CINEMA. La proroga dello stato di emergenza renderà ancora possibile lo smart working per tutti i lavori dove sia applicabile. Resta l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all'aperto.

MULTE. Pesanti sanzioni per chi non rispetta le norme. Vanno da 400 euro a 1000 euro le multe per chi non rispetti le limitazioni relative alle norme anti contagio. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro.

REGIONI. Le regioni possono adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai Dpcm del governo. Possono adottarne di "ampliative", quindi più permissive, solo nei casi in cui i dpcm espressamente lo prevedano e previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico.

TAMPONI. Chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Ad oggi l'obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.