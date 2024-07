Scopriamo i Track Days, gli eventi che consentono di guidare la propria auto su pista

I track days, denominazione che significa, in lingua inglese “giorni in pista”, sono degli appuntamenti in cui degli importanti circuiti automobilistici aprono i battenti

Di: Redazione Sardegna Live

Chi possiede un’auto sportiva ha il legittimo desiderio di effettuare delle guide divertenti, in cui si possa godere appieno della potenza del motore e delle ottime caratteristiche tecniche del veicolo.

Chiaramente, sulle strade pubbliche questo non è possibile: non solo bisogna rispettare accuratamente il codice della strada, ma bisogna anche essere prudenti ed evitare qualsiasi situazione di potenziale rischio, per sé e per gli altri.

La soluzione, dunque, è quella di portare il proprio veicolo su pista: fermo restando che, ovviamente, anche in questi casi la sicurezza deve essere la priorità, su pista è possibile dare sfogo alla propria vena sportiva e vivere un’esperienza unica nel suo genere.

I cosiddetti track days sono degli eventi che nascono proprio per rispondere a quest’esigenza: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Portare la propria auto su pista nei track days

I track days, denominazione che significa, in lingua inglese “giorni in pista”, sono degli appuntamenti in cui degli importanti circuiti automobilistici aprono i battenti, consentendo ai possessori di auto sportive di accedere alla pista e di condurre il proprio veicolo sullo stesso asfalto che è stato teatro di innumerevoli gare.

Eventi come questi sono un vero e proprio “must” in alcune nazioni straniere, in particolare negli Stati Uniti, mentre in Italia rappresentano una grande novità, una novità che sta suscitando un grande interesse tra gli appassionati di motori ed i semplici curiosi.

La realtà di riferimento in Italia: We Can Race

La realtà che ha scelto di valorizzare anche nel nostro Paese questi particolari appuntamenti è We Can Race, la quale ha anche realizzato un sito Internet dedicato in modo specifico a questi servizi, ovvero TrackDays.it.

Questa società organizza track days in tutta Italia, da Nord a Sud comprese le Isole, presso alcuni dei più importanti circuiti a livello nazionale.

Le opportunità di prendere parte ad un track day non mancano neppure in Sardegna: come si può notare dando un’occhiata al sito web in questione, infatti, tra gli autodromi interessati figura anche il Franco Suni di Mores, in provincia di Sassari.

I prossimi track days previsti presso questo autodromo si terranno nel mese di settembre; per avere informazioni ufficiali ed aggiornate, ad ogni modo, si consiglia di consultare sempre il sito ufficiale della società organizzatrice.

Cosa occorre per prendere parte ad un track day

Giunti a questo punto ci si starà probabilmente chiedendo: ma come posso prendere parte ad un track day? Sono necessari dei requisiti particolari?

La risposta è no, per prendere parte ad un track day non bisogna essere dei piloti, né bisogna aver maturato delle esperienze significative in tal senso.

I soli requisiti necessari per prendere parte ad un track day sono quelli dettati dal buon senso e dalla necessità di garantire a tutti un’esperienza assolutamente sicura: chi conduce il veicolo deve essere munito di patente B in corso di validità e deve essere in condizioni psico-fisiche idonee alla guida, inoltre l’auto deve essere regolarmente targata ed assicurata.

L’attenzione per la sicurezza

Come si diceva in precedenza, la sicurezza è un’assoluta priorità in questi eventi, e la società organizzatrice si rivela estremamente scrupolosa da questo punto di vista, prevedendo una serie di misure.

Premesso che i circuiti presso cui sono organizzati gli eventi presentano tutte le caratteristiche tecniche necessarie per garantire una sicurezza ottimale, i track day prevedono un numero limitato di vetture circolanti, in modo da evitare ingorghi e situazioni di potenziale rischio, è previsto un briefing teorico preliminare, in cui viene illustrato il comportamento da tenere in pista, inoltre ci si può avvalere del prezioso supporto di un istruttore a bordo.

Occasioni imperdibili per chi possiede un'auto sportiva

I track days sono dunque degli appuntamenti molto suggestivi, un’occasione unica, per i possessori di auto sportive, per vivere senza rischi il proprio veicolo in modo audace e non convenzionale.