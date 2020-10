Coronavirus: più di 2500 contagi nel Paese, boom di ricoveri

Leggermente in calo i contagi, ma aumentano i ricoveri (+200). Campania la più colpita

Di: Giammaria Lavena

Sono 2.257 da Covid-19 nell'ultimo bollettino, in leggero calo rispetto a ieri (2.578), ma con oltre 32mila tamponi in meno. Il totale dei casi sale a 327.586. Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un ammontare che supera quota 36mila.

In forte aumento invece i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), mentre le terapie intensive sono 20 in più (ieri +6), per un totale di 323. In isolamento domiciliare 55.093 persone, ieri erano 53.839. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Fra le regioni italiane la Campania è la più colpita, con 431 casi, seguono Lazio (248), Veneto (230) e Toscana (185). Nessuna regione a quota zero contagi.