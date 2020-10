Covid, mascherine obbligatorie anche all’aperto, 'semi-coprifuoco' per i locali: feste private a numero ridotto

Stasera il Consiglio dei Ministri: Il Comitato Tecnico Scientifico ha tracciato le linee di intervento

Di: Redazione Sardegna Live

Coronavirus, oggi in Cdm le nuove misure restrittive per contenere il contagio​. Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure attese. "Tutelare la salute dei cittadini significa preservare anche l’economia e il nostro tessuto produttivo" dice il premier Conte.

Con il Dpcm in scadenza il 7 ottobre, il governo sta per vararne uno nuovo che va nella direzione di nuove restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus. "Rinunciando anche ad alcune libertà" per la salute, spiega il premier, Giuseppe Conte, in un colloquio con il Corriere della Sera. "Come abbiamo sempre fatto - dice - qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza e all’insegna dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

È stato così nella fase acuta della pandemia e così continuerà a essere. Tutelare la salute dei cittadini e quindi garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ovunque si svolga la vita sociale, significa preservare anche l’economia e il nostro tessuto produttivo". Queste le misure previste nel nuovo dpcm che sarà presentato oggi in Cdm e varato dopo il passaggio di domani in Parlamento.

L'orientamento è quello di far sì che le Regioni possano 'restringere' e non 'allargare' i provvedimenti di prevenzione alla diffusione del contagio. Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto. Il Viminale scrive ai prefetti: se serve sarà in azione anche l'Esercito per i controlli anti-assembramento.

Mascherine all'aperto

L'unico punto fermo del nuovo Dpcm per ora è l'obbligo delle mascherine all'aperto. Sulle altre misure in risposta al risalire dei numeri dei positivi da Covid-19 si deciderà dopo il dibattito parlamentare, in seguito alla illustrazione della situazione che farà il ministro Speranza martedì in Parlamento. Solo successivamente, quindi, ci sarà il Dpcm con ulteriori misure.

Stretta sui controlli e movida

Il governo è orientato a una stretta sui controlli riguardanti gli assembramenti e la movida, e verrà discussa la possibilità di una chiusura anticipata degli orari dei locali alle 22 o alle 23. Gli ingressi nei negozi saranno sempre contingentati a seconda degli spazi, i ristoranti dovranno rispettare il distanziamento e le discoteche resteranno chiuse.

Feste private e cerimonie

Il Comitato Tecnico Scientifico indica la sua linea:contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. Secondo gli scienziati, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarà necessaria una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale. Proroga dello stato di emergenza Oltre alle nuove misure previste dal Dpcm c'è la proposta del governo alle Camere di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Per rendere effettiva la proroga serve una delibera in Consiglio dei ministri ma anche un decreto che disegni la cornice normativa, dal momento che le norme del precedente decreto Covid sono valide fino al 15 ottobre: un Cdm ad hoc potrebbe essere convocato martedì stesso o mercoledì.

(Fonte RaiNews)