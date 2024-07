Meteo estate. Cambia tutto all’improvviso, temporali fino a mercoledì

Da giovedì l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a riportare condizioni atmosferiche più stabili

Di: Redazione Sardegna Live

Altre 48 ore all'insegna di un tempo fortemente instabile, con piogge, temporali e temperature in calo tanto che le massime che scenderanno di diversi gradi. Poi, da giovedì, l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a riportare condizioni atmosferiche più stabili per tutti.

È quanto annuncia Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it "Nella giornata odierna - afferma - il fronte temporalesco che ieri ha raggiunto l'Italia, muoverà il suo raggio d'azione verso le regioni del centro e raggiungerà poi entro la serata anche il sud peninsulare". Domani un secondo impulso temporalesco seguirà più o meno lo stesso percorso del primo, portando un nuovo e rapido peggioramento dapprima al nord e successivamente anche sul resto del Paese.

"I temporali - sottolinea Tedici - soprattutto al centrosud, potranno risultare di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise e intense raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate". Previste temperature in calo ovunque con le massime che scenderanno di diversi gradi, riportando i valori più vicini alle medie stagionali e localmente, nelle zone raggiunte dal maltempo, anche inferiori. Tra giovedì e venerdì arriva l'anticiclone delle Azzorre portando il bel tempo su tutto il territorio nazionale e un clima gradevole.

PREVISIONI IN SARDEGNA (FONTE ARPAS)

Previsioni per martedì 2 luglio 2024: Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori centrali e settentrionali dove non si escludono isolati piovaschi.

Venti: prevalentemente moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. Mari: agitati sul settore occidentale, molto mossi sui settori meridionali e settentrionali, mossi altrove.

Previsioni per mercoledì 3 luglio 2024: Cielo generalmente nuvoloso con possibili piovaschi sui settori settentrionali.Temperature: in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: prevalentemente moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. Mari: agitati sul settore occidentale, molto mossi sui settori meridionali e settentrionali, mossi altrove. Moto ondoso in diminuzione in serata.

Previsioni per giovedì 4 luglio 2024: Cielo sereno. Temperature: minime stazionarie, massime da lieve a moderato aumento. Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, mossi o poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi: Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno principalmente deboli variabili. I mari saranno poco mossi o mossi.