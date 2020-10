Il Mose si alza per la prima volta: piazza San Marco all'asciutto

Il capoluogo veneto tira un sospiro di sollievo

Di: Redazione Sardegna live, foto ansa

Emerse dall'acqua le barriere del Mose, che oggi si è alzato per la prima volta a proteggere Venezia dall'alta marea. Piazza San Marco è rimasta finalmente all'asciutto evitando il fenomeno dell'acqua alta.

"La Basilica è asciutta, asciutta. E' la prima volta ed è un dato importantissimo", ha detto all'ANSA il Primo Procuratore di San Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. "Abbiamo azionato - ha aggiunto - le pompe per evitare le infiltrazioni che arrivano da sotto nel nartece, e hanno funzionato in sicurezza. A 90 centimetri di marea avremmo dovuto affrontare l'acqua che arriva dalla piazza, ma non è arrivata perché esclusa dal Mose", ha concluso.

Il sistema è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il 'medio mare' 69. "Il test è andato bene", dice all'ANSA il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. "Si apprezza una consistente differenza - spiega - di altezza dell'acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è". Un test giudicato positivamente: "non filtra acqua" conclude Zincone.

"Ci spiace che altre parti d'Italia siano flagellate dal maltempo, consoliamoci con Venezia, visto che in mare siamo arrivati a 129 centimetri e in città a 73. "Il test è andato bene, stiamo raccogliendo tutti i dati, maggiori rispetto al previsto, per la messa a punto del sistema".