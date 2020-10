Coronavirus in Italia, oggi ci sono 2499 casi e 23 morti

Nuovo record di tamponi: 120.301, duemila più di ieri. Tre ricoveri in più (294) in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

In Italia nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.499 nuovi casi di Coronavirus, contro i 2.548 di ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza. Nuovo record assoluto dei tamponi: oggi sono 120.301 (duemila più di ieri). Il totale dei casi sale a 319.908. I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto.

Le regioni con più contagi sono Campania (392), Lombardia (307) e Lazio (264): nessuna registra zero casi, la migliore è il Molise con 4 nuovi contagi.

Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 1.350 unità (ieri +1.384), e il totale arriva a 53.997. Prosegue la crescita dei ricoveri, anche se leggermente meno di ieri: quelli in regime ordinario sono aumentati di 45 unità (ieri 50), per un totale di 3.142, le persone in isolamento domiciliare sono 50.561, 1.302 più di ieri.

Il rapporto tra nuovi contagi e casi testati scende leggermente rispetto a ieri e si attesta sul 3,48 per cento: una persona positiva ogni 29 testate per la prima volta (ieri era 1 su 27, pari al 3,76).