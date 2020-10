Non li invita a una festa: picchiato da due fratelli, perde un occhio

Il risentimento per un mancato invito sfociato in un pestaggio brutale. I due fratelli, pugili, frequentavano la stessa palestra della vittima. Indagati anche sorella e cognato degli aggressori

Di: Giammaria Lavena

Aggredito e picchiato davanti alla fidanzata da due fratelli pugili, per non averli invitati a una festa. E' successo a Ladispoli, vicino Roma, dove un 28enne ha perso un occhio in seguito al pestaggio. L'episodio è accaduto il 19 luglio scorso. I due fratelli, insieme al cognato, sono stati arrestati stamattina dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia per lesioni personali gravissime. A quanto ricostruito, la vittima conosceva gli aggressori, iscritti alla stessa palestra.

La denuncia da parte del ragazzo era stata presentata il 20 luglio scorso, il giorno dopo l'accaduto. Il giovane aveva riferito che la sera precedente era stato aggredito da due fratelli a e dal loro cognato, per futili motivi. Le indagini dei militari hanno permesso di chiarire le dinamiche dell'accaduto, anche tramite alcune testimonianze.

Secondo quanto si apprende, la vittima, la sera dell’aggressione, si trovava in compagnia della fidanzata, e aveva incontrato la sorella dei due pugili. Questi, avvertiti dalla sorella stessa, si erano recati col cognato sul posto, e mentre la prima bloccava la fidanzata, gli altri tre massacravano di botte la vittima. Adesso anche la ragazza è indagata per violenza privata.

Il motivo del pestaggio, secondo quanto appreso dalle autorità, sarebbe il risentimento di uno dei due fratelli per non essere stato invitato a una festa. Questi, in un primo momento avrebbe minacciato l'organizzatore con svariati messaggi telefonici, fino alla sera dell'accaduto.