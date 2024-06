Vacanze: il 60% degli italiani parte, il 20% sceglie di restare a casa

Il 60% degli italiani ha programmato delle vacanze fuori porta mentre il 20% ha scelto di trascorrere l'estate a casa

Di: Redazione Sardegna Live

Readly, il servizio di abbonamento a quotidiani e riviste in digitale, ha effettuato un'indagine commissionata alla società di ricerca YouGov, dalla quale è emerso che il 60% degli italiani ha programmato delle vacanze fuori porta mentre il 20% ha scelto di trascorrere l'estate a casa.

Nel dettaglio, il 37% degli italiani si concederà quest'estate almeno un viaggio all'estero; il 55% rimarrà entro i confini nazionali per indisponibilità economica (38% degli intervistati), ma anche per ragioni di sostenibilità ambientale (7% delle persone che hanno risposto). Secondo la ricerca un italiano su tre dedica le vacanze ai libri. Il 30% ha in programma di dedicare più tempo possibile alla lettura. Un italiano su due ha inoltre dichiarato di leggere di più in vacanza rispetto al resto dell'anno, con la preferenza di libri di fiction (57%), quotidiani (27%) e riviste (20%). Tra queste ultime, la scelta va a temi di viaggio (43%), moda e bellezza (36%), scienza (34%) e tecnologia (27%). La voglia di relax guida la maggior parte delle scelte: il 56% darà priorità assoluta al riposo, il 43% sta già organizzando attività per godere della compagnia di amici e famigliari, il 40% si dedicherà alla scoperta di nuovi cibi e abitudini culinarie, il 31% esplorerà il territorio in cui si trova.

"Gli italiani dimostrano di avere le idee molto chiare rispetto alle priorità delle proprie vacanze, in cima alle quali c'è il relax" afferma Marie Sophie Von Bibra, direttore marketing di Readly.

Foto: agoravox.it