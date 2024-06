Perché è vantaggioso il noleggio a lungo termine delle auto di lusso

Si evita l'impegno finanziario iniziale, ma si beneficia anche di un pacchetto completo di servizi inclusi

Di: Redazione

In molti hanno la passione delle macchine e la cosa diventa più pregnante quando si parla di auto di lusso: queste non sono semplici mezzi di trasporto, ma incarnano uno stile, donando eleganza e alte prestazioni. Trattandosi però di veicoli di alto valore non tutti hanno la possibilità economica di permettersela.

Tuttavia c’è una soluzione. Guidare un'auto di lusso è un'esperienza che molti sognano, e oggi è possibile farlo senza i vincoli dell'acquisto. Optare per il noleggio a lungo termine di un’auto di lusso consente di godere delle prestazioni e dell'eleganza di un veicolo di alta gamma, mantenendo la flessibilità e la convenienza del noleggio. Questa opzione rappresenta la soluzione ideale per chi desidera distinguersi con classe e raffinatezza.

Con il noleggio a lungo termine, infatti, non solo si evita l'impegno finanziario iniziale, ma si beneficia anche di un pacchetto completo di servizi inclusi, che rendono l'esperienza di guida ancora più piacevole e senza preoccupazioni.

Nell’articolo parleremo in modo dettagliato di cosa sia il noleggio a lungo termine e perché risulta così vantaggioso, tanto da permettere a chiunque di concedersi la possibilità di guidare un’auto di lusso.

Cosa significa noleggiare a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è un servizio che si basa su un contratto stipulato con una compagnia, che prevede il pagamento di un canone mensile fisso. Questo non solo include l’utilizzo del veicolo, ma anche una serie di servizi aggiuntivi, come la polizza auto e la manutenzione.

Il contratto a volte può essere inoltre personalizzabile, in base alle esigenze, decidendo quali optional aggiungere e quali no. La possibilità di noleggiare è data a chiunque, sia privati che aziende, purché si rispettano alcuni requisiti minimi.

A differenza dell'acquisto o del leasing, quindi, il noleggio a lungo termine offre la possibilità di avere sempre un'auto nuova senza la necessità di un investimento iniziale significativo e permette di soddisfare qualche piccolo sfizio, come il guidare un’auto di lusso.

I benefici del noleggio a lungo termine di auto di lusso rispetto all’acquisto

Noleggiare un’auto a lungo termine è qualcosa che sempre più persone stanno facendo, in alternativa al classico acquisto, perché comporta un gran numero di vantaggi.

Uno dei principali è la prevedibilità dei costi: grazie a un canone mensile fisso è infatti possibile pianificare con precisione il proprio budget mensile o annuale, eliminando il timore di spese impreviste per le manutenzioni.

Inoltre, spesso nel contratto è compresa un’assicurazione completa, non solo RC base, che comprende quindi moltissimi altri optional come i cristalli, l’assistenza stradale o i danni provocati da condizioni metereologiche.

In caso di incidente è poi possibile richiedere subito un’altra auto di cortesia, senza dover stare fermi mentre si aspetta che la principale venga riparata.

Un ulteriore beneficio è l'eliminazione del problema della svalutazione del veicolo: quando si acquista un'auto, infatti, il suo valore inizia a diminuire non appena viene immatricolata, cosa che non succede con il noleggio perché a fine contratto si può semplicemente restituire.

Ciò permette di prendere a noleggio subito un’altra auto, con un ulteriore contratto, e dona quindi anche il vantaggio di avere sempre un mezzo che sia nuovo e in linea con le esigenze e i gusti personali.

Infine, per le aziende e i professionisti con partita IVA, richiedere un noleggio a lungo termine piuttosto che acquistare risulta più conveniente in quanto le spese possono essere detratte come costi aziendali, riducendo l’imponibile fiscale.